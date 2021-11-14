Сімейний лікар із Запоріжжя вразила українців шок-контентом, показавши "екзотик пол денс"

Свєта каже, що ще в 2012-му вона побачила виступ Насті Соколової на УМТ. Дівчина прийшла в неймовірний захват і записалася в студію по стріп денс.

У Світлани несподівано стало виходити з першого заняття, але через нові травми вона вирішила поміняти напрямок на екзотик пол спорт.

Оскільки це хобі вимагає багато часу, сил і звичайно ж грошей, Світлана продовжує працювати за місцем основної роботи - приймає пацієнтів в поліклініці в якості лікаря загальної практики, тобто терапевта.

Фото: Світлана Юрчак із Запоріжжя (прес-служба)

Але і в пол денсі дівчина дуже успішна. Зі своєю базою трюків вона давно завоювала всі нагороди в Україні і виступає на змаганнях, тільки як запрошена зірка.

Також викладає онлайн учням з Америки, Канади та Європи. Там вона навіть більше відома, ніж тут.

Свєта з'явилася на шоу в чорному балахоні, але коли роздяглася - всі так і ахнули - на ній було дуже відверте вбрання, яке доводилося монтажерам в деяких моментах прикривати "зірочками".

Суддя Євген Кот сказав "ні" через перебір з епатажем, але інші сказали" так", дозволивши дівчині продовжити участь в шоу.

Шоу "Україна має талант" вийшло цього року в новому форматі після чотирьох років перерви. Троє суддів - Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот - обирають щосуботи на каналі СТБ найяскравіших українців.

У нинішньому, четвертому ефірі до журі приєдналася також співачка Руслана Лижичко.