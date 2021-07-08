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Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт

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Четверг 08 июля 2021 18:04
Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт Есть и худеть - реально (фото: instagram.com/anuta_murra)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вечный вопрос "что съесть, чтобы похудеть" наконец-то получил ответ!

В своем Instagram нутрициолог Анна Мурра рассказала, чего на тарелке должно быть побольше, чтобы жиры сжигались - и тело стройнело.

Что реально способствует снижению веса? Зелень! И вот вам несколько фактов, чтобы в каждую тарелку подложить шпината, кинзы и петрушки побольше.

Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт

Добавляйте зелень в еду каждый день - и увидите результат (фото: pexels.com)

  • Зелень - это клетчатка. Клетчатка - это образующая каловых масс. Каловые массы - это детоксикация. Нет клетчатки, следовательно, есть отечность, плохой запах от тела, туман в голове, лишние кг!
  • Зелень - это еда для полезной микрофлоры. Микрофлора переваривает часть пищи за нас, точнее, это часть нашей пищеварительной системы, как и желудок. Если нет клетчатки, значит есть рост патогенной микрофлоры, метеоризм, отечность, лишние кг и запоры.

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  • Зелень содержит в себе ряд ферментов, которые помогают расщеплять белки до аминокислот, которые, в свою очередь, помогают усвоить железо. А анемия возникает как раз из-за недостатка белка. Поэтому тут все логично и причины могут быть частично устранены.

  • Зелень - это хлорофилл и ph-контроль нашего организма. Она помогает восстанавливать уровень кислотности и в какой-то степени влияет даже на железодефицит.⠀

Вывод: Зелень как адаптоген, как иммуномодулятор, как детокс, как корм для органа нашеи системы ЖКТ очень важна.

Раньше врач дала исчерпывающий ответ о защите от солнца летом.

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