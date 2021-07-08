Що з'їсти, щоб схуднути: нутриціолог назвала один-єдиний продукт

Вічне питання "що з'їсти, щоб схуднути" нарешті отримав відповідь!

У своєму Instagram Нутриціолог Анна Мурра розповіла, чого на тарілці має бути побільше, щоб жири спалювалися - і тіло стрункішало.

Що реально сприяє зниженню ваги? Зелень! І ось вам кілька фактів, щоб в кожну тарілку підкласти шпинату, кінзи і петрушки побільше.

Додавайте зелень в їжу кожен день - і побачите результат (фото: pexels.com)

Зелень - це клітковина. Клітковина - це утворює калових мас. Калові маси - це детоксикація. Немає клітковини, отже, є набряклість, поганий запах від тіла, туман в голові, зайві кг!

Зелень - це їжа для корисної мікрофлори. Мікрофлора перетравлює частину їжі за нас, точніше, це частина нашої травної системи, як і шлунок. Якщо немає клітковини, значить є зростання патогенної мікрофлори, метеоризм, набряклість, зайві кг і запори.

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Зелень містить в собі ряд ферментів, які допомагають розщеплювати білки до амінокислот, які, в свою чергу, допомагають засвоїти залізо. А анемія виникає якраз через нестачу білка. Тому тут все логічно і причини можуть бути частково усунені.

Зелень - це хлорофіл і ph-контроль нашого організму. Вона допомагає відновлювати рівень кислотності і у якійсь мірі впливає навіть на залізодефіцит.⠀

Висновок: Зелень як адаптоген, як імуномодулятор, як детокс, як корм для органу нашої системи шлунково-кишкового тракту дуже важлива.