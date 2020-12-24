В сети появилась рождественская открытка с 3-летней принцессой Елизаветой

Букингемский дворец опубликовал на своей странице в Instagram рождественскую открытку, на которой изображена 3-летняя принцесса, будущая королева Великобритании Елизавета II.

Снимок сделан в 1929 году. На нем изображены герцог и герцогиня Йоркские и их 3-летняя дочь принцесса Елизавета Йоркская, которую сейчас все знают как королеву Елизавету II.

Рождественская открытка с 3-летней принцессой Елизаветой (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям попались на фото, которое вызвало гнев британцев. Кейт, Уильям, их дети: Джордж, Шарлотта, Луи, принц Эдвард, его жена - графиня Уэссекская Софи и двое их детей - Луиза и Джеймс прогулялись по графству Норфолк.

Компания людей без телохранителей насчитывала девять человек. При этом согласно карантинным ограничениям, в Норфолке нельзя выходить на улицу группам более шести человек.

Британские СМИ пишут, что штраф за нарушение правил карантина составляет 200 фунтов стерлингов (около 268 долларов). А при повторном нарушении - до 6400 фунтов. Пока что неясно, нужно ли будет королевской семье пополнять казну из-за нарушений карантина.

Британцы говорят, что члены королевской семьи постоянно нарушают карантинные правила.

За нарушением правил Кейт Миддлтон заметили уже не в первый раз. Герцогиню критиковали за нарушение санитарных норм во время посещения пекарни Beigel Bake в Лондоне.