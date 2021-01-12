Щедривки на Старый новый год 2021: подборка лучших

Старый Новый год наступит в ночь с 13 на 14 января. Исторически сложилось, что на Рождество принято колядовать, вечером 13 января - щедровать, а утром 14 января - посевать.

Щедрование - давняя славянская традиция, которая в Святой вечер объединяет все поколения. В Украине щедрование - веселая традция для взрослых, молодежи и детей. Многие энтузиасты на Старый Новый год до сих пор полностью соблюдают традиции: наряжаются в интересные новогодние костюмы с украинской символикой, собираются всем коллективом, берут с собой музыкальные инструменты и большой компанией отправляются поздравлять друзей, близких, соседей и просто незнакомых людей!

Мы собрали для вас самые веселые и популярные щедривки.

Например, для всей семьи можно рассказать такую:

Щедрик добрий, я не гірший

Дайте млинця, котрий більший!

Що щедрушка-то пампушка,

Що й щедрик-то вареник.

Для поздравления хозяев дома прекрасно подойдет такой текст:

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Пожелать благополучия дому, здоровья и счастья тем, кто в нем проживает, можно такими строками:

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Щедровки на Старый Новый год для детей

Очень трогательно звучат щедровки в исполнении малышей. Если вы решили взять с собой своих деток, то обязательно выучите с ними одну из представленных ниже:

Щедрик на бедрик.

Дайте вареник

Маті казала.

Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій.

Бо короткі свитки

Нам померзнуть литки.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Традиция щедрования насчитывает несколько веков (pixabay.com/TerriC)

Украинские щедровки всегда отличались мелодичностью и красивыми словами. Вот например, щедровка на украинском языке, которая по совместительству является известной народной песней:

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Щедрование - веселая зимняя традиция (pixabay.com/RitaE)

Ну и, конечно, как обойтись без знаменитого "Щедрика":

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Как мы ранее писали, эксперты советую, когда же все-таки следует убирать елку.