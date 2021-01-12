Щедрівки на Старий новий рік 2021: підбірка кращих

Старий Новий рік настане в ніч з 13 на 14 січня. Історично склалося, що на Різдво прийнято колядувати, ввечері 13 січня - щедрувати, а вранці 14 січня - посівати.

Щедрування - давня слов'янська традиція, яка в Святий вечір об'єднує всі покоління. В Україні щедрування - весела традция для дорослих, молоді та дітей. Багато ентузіасти на Старий Новий рік досі повністю дотримуються традиції: вбираються в цікаві новорічні костюми з українською символікою, збираються всім колективом, беруть з собою музичні інструменти і великою компанією відправляються вітати друзів, близьких, сусідів і просто незнайомих людей!

Ми зібрали для вас найвеселіші та найпопулярніші щедрівки

Наприклад, для всієї сім'ї можна розповісти таку:

Щедрик добрий, я не гірший

Дайте млинця, котрий більший!

Що щедрушка-то пампушка,

Що й щедрик-то вареник.

Для привітання господарів будинку чудово підійде такий текст:

Скільки осиночек,

Стільки вам свиночек;

Скільки ялинок,

Стільки і корівок;

Скільки свічок,

Стільки і овечок.

Щастя вам,

господар з хазяєчкою,

Великого здоров'я,

З Новим роком

З усім родом!

Коляда, коляда!

Побажати благополуччя будинку, здоров'я і щастя тим, хто в ньому проживає, можна такими рядками:

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Щедрівки на Старий Новий рік для дітей

Дуже зворушливо звучать щедрівки у виконанні малюків. Якщо ви вирішили взяти з собою своїх діток, то обов'язково вивчіть з ними одну з представлених нижче:

Щедрик на бедрик.

Дайте вареник

Маті казала.

Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій.

Бо короткі свитки

Нам померзнути літки.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Традиція щедрування налічує кілька століть (pixabay.com/TerriC)

Українські щедрівки завжди відрізнялися мелодійністю і красивими словами. Ось наприклад, щедрівка українською мовою, яка за сумісництвом є відомою народною піснею:

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Щедрування - весела зимова традиція (pixabay.com/RitaE)

Ну і, звичайно, як обійтися без відомого "Щедрика":

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, Вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Як ми раніше писали, експерти раджу, коли ж все-таки слід прибирати ялинку.