Штормовой ветер, мокрый снег и жуткий холод: погода на выходных не порадует

Погода в Украине на выходных ожидается холодная, ветреная и по прогнозам синоптиков – будет идти дождь, снег с дождем и местами мокрый снег. Температура воздуха снова начнет стремительно падать вниз.

Первыми мокрым снегом зацепит западные области страны, а потом циклон пройдет на север, в центр и дойдет до юга и нескольких областей на востоке страны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"И завтра, и послезавтра, то есть, 28-29 ноября погода в Украине будет с осадками, и с теплом, и с холодякой. Циклон и атмосферные фронты на выходных определят в западных, северных областях дождь, с переходом в мокрый снег. Осадки коснутся Харьковской области, местами центральных областей. В воскресенье зацепят юг, кроме Запорожья. Все, что сюда не попало – без существенных осадков. На востоке Украины вероятен сильный ветер!" – предупредила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что температура воздуха в Украине будет неравномерной и местами колебания составят более 10 градусов.

"Температура воздуха в Украине в течении 28-29 ноября, как украинское общество в вопросах ковида, кто куда. На западе и севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается от +1 до +4 градусов. В центральной части от +1 +3 градусов в Винницкой области до +4 +6 градусов в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах, аж до +8 градусов под Днепром. На востоке прогнозируется +5 +8 градусов. В южной части ожидается самая теплая погода: от +6 +10 градусов до +10 +14 градусов в Крыму", - добавила синоптик.

Карта погоды

В Киеве Наталка Диденко пообещала осадки – дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет довольно низкой.

"В Киеве прогностическая синоптическая ситуация явно указывает на осадки, дождь с переходом в мокрый снег. Однако и не без прояснений. Малокомфортность влажной погоды в столице будет усиливать низкая температура: на протяжении дня максимально всего +1 +4 градуса", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал неоднозначный прогноз на декабрь и пообещал аномальную погоду.

А также мы рассказывали о том, что на Украину надвигается холодный циклон, который принесет снегопады.