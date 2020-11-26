Циклон принесет в Украину мокрый снег и похолодание: какие области накроет непогодой

Погода в Украине начнет снова ухудшаться и часть страны накроет мокрым снегом

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет ухудшаться новый циклон принесет осадки в западной и северной части страны. Температура воздуха снова пойдет вниз, тепло будет только в южной части страны.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook, циклон коснется не всех регионов страны, часть еще будет наслаждаться сухой и относительно теплой погодой.

"27 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт циклона Tanja и принесет осадки в западной и северной части, немного коснется центра. На остальной территории – еще антициклон погуляет, разгонит прутом влажные облака", - рассказала синоптик.

Она добавила, что температура воздуха начнет падать во всех областях, кроме юга.

"Температура воздуха завтра несколько снизится и в течение дня составит +2 +7 градусов. А вот южная часть, наоборот, прогреется – ожидается максимально +10 +13 градусов. Синоптический комфорт существенно ухудшится в воскресенье, когда на нас прыгнет Tanja и принесет дождь и мокрый снег. Разве что к востоку непогода не доберется", - написала Диденко.

Карта погоды

В Киеве синоптик пообещала облачную погоду и небольшой кратковременный дождь.

"В Киеве в пятницу будет облачно, прохладно, до +4 градусов, может немного покапать дождь. Но все равно выберитесь пройтись, потому что 28-29 ноября станет больше влаги, холода и осадков", - отметила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали области, которые накроет снегопадами.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о резком понижении температуры и морозах.