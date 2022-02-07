Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтолог

Головний ворог краси і молодості – зовсім не вік, як майже всі звикли вважати, а стрес.

Дієтолог Анна Гоголєва у своєму блог про здорове харчування розповіла про вид стресу, який веде до раннього старіння шкіри.

"Раніше я була практично переконана, вік – основна причина старіння шкіри. Але як часто я бачу на прийомі жінок за 50 з прекрасною шкірою, без видимих зморшок, в той час як молоді дівчата 20-30 років – з глибокими дрібними зморшками.

Виявляється, найсильнішим ворогом нашої шкіри є окислювальний, або оксидативний стрес".

Менше стресу (фото: pexels.com)

Оксидативний стрес – це процес, при якому в організмі накопичується занадто багато вільних радикалів, які руйнують структуру клітин. Вони призводять до раннього старіння шкіри, утворення зморшок і запалень.

Причини оксидативного стресу

звички харчування, особливо вживання великої кількості цукрів;

агресивний ультрафіолет, він проникає глибоко в шар епідермісу і руйнує білок колагену, еластину, через що шкіра втрачає пружність;

"синє світло" екранів телефонів, комп'ютерів, телевізорів, наша шкіра відчуває його вплив;

погана мікрофлора і нездоровий кишечник, синдром мальабсорбції;

зловживання дієтами, які виключають незамінні речовини організму;

зловживання алкоголем.

Краса починається зсередини, а вже потім – маски і крем (фото: pexels.com)

Як протистояти окислювальному стресу