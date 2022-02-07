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Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтолог

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Понеділок 07 лютого 2022 08:01
Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтолог Як залишатися молодою, прості і дієві поради (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Головний ворог краси і молодості – зовсім не вік, як майже всі звикли вважати, а стрес.

Дієтолог Анна Гоголєва у своєму блог про здорове харчування розповіла про вид стресу, який веде до раннього старіння шкіри.

"Раніше я була практично переконана, вік – основна причина старіння шкіри. Але як часто я бачу на прийомі жінок за 50 з прекрасною шкірою, без видимих зморшок, в той час як молоді дівчата 20-30 років – з глибокими дрібними зморшками.

Виявляється, найсильнішим ворогом нашої шкіри є окислювальний, або оксидативний стрес".

Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтолог

Менше стресу (фото: pexels.com)

Оксидативний стрес – це процес, при якому в організмі накопичується занадто багато вільних радикалів, які руйнують структуру клітин. Вони призводять до раннього старіння шкіри, утворення зморшок і запалень.

Причини оксидативного стресу

  • звички харчування, особливо вживання великої кількості цукрів;
  • агресивний ультрафіолет, він проникає глибоко в шар епідермісу і руйнує білок колагену, еластину, через що шкіра втрачає пружність;
  • "синє світло" екранів телефонів, комп'ютерів, телевізорів, наша шкіра відчуває його вплив;
  • погана мікрофлора і нездоровий кишечник, синдром мальабсорбції;
  • зловживання дієтами, які виключають незамінні речовини організму;
  • зловживання алкоголем.

Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтологКраса починається зсередини, а вже потім маски і крем (фото: pexels.com)

Як протистояти окислювальному стресу

  1. Збалансоване харчування, що містить достатню кількість білка, жирів, особливо рослинних, клітковини. Їжте більше листової зелені, капусти, морської жирної риби.⠀
  2. Включіть в раціон продукти, що містять речовини, які безпосередньо впливають на вироблення колагену: біотин, а також амінокислот (лізину і проліну). Продукти, які їх містять: цвітна капуста, соя, горіхи, натуральні масла, томати, шпинат, яйця (варені).
  3. Вживати продукти, що містять антиоксидант. Розрізняють антиоксиданти, які можна отримати з їжі, і ті, які організм виробляє сам. Фактично – це "еліксири краси". Я впевнена, що кожен з них ми повинні знати "в обличчя".
  4. Очищайте організм! Всі органи, які виробляють ферменти (зокрема, кишечник), виробляють всередині тіла власні антиоксиданти і омолоджують організм. Тому рівень ферментів завжди повинен бути в нормі.

Раніше дієтолог назвала головну причину безсоння і набряків на обличчі.

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