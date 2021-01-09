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Сильные дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где в Украине разгуляется непогода

Новина українською → Суббота 09 января 2021 07:16
Сильные дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где в Украине разгуляется непогода Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине обещает быть облачной и без существенных осадков в эти выходные, однако в ряде регионов вероятны сильные дожди и мокрый снег. Ожидается также постепенное похолодание.

Такой прогноз на субботу и воскресенье, 9 и 10 января, дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

По ее словам, ночью в субботу в южных и юго-восточных, а также местами в Днепропетровской и Черкасской областях ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег.

"И эти осадки могут быть даже кое-где сильными", - предупредила эксперт.

Также она призвала водителей быть осторожными на дорогах из-за непогоды.

В этот уик-энд в среднем по Украине в течение дня температура воздуха будет около нуля градусов, а ночью ожидается около -1... -5 градусов.

В Киеве 9-10 января серьезные осадки не прогнозируются. Столбики термометров днем покажут около нуля, а в ночное время будет "небольшой морозец".

Синоптик добавила, что со следующей недели в Украине ожидается похолодание и морозы, которые усилятся к Старому Новому году (14 января) и к празднику Крещение Господне (19 января).

"Температура воздуха начинает легкий спуск к похолоданию и на следующей неделе даже будет немного щипать за щеки... Ближе к Василию и Крещению "минусов" больше", - пишет Диденко.

Сильные дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где в Украине разгуляется непогода

Метеокарта - погода в Украине 9 января (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили, что на Украину надвигается похолодание, а также рассказали, какие области приморозит сильнее всего.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и предупредили о резких перепадах.

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