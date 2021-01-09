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Сильні дощі та мокрий сніг: синоптик розповіла, де в Україні розгуляється негода

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 07:16
Сильні дощі та мокрий сніг: синоптик розповіла, де в Україні розгуляється негода Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні обіцяє бути хмарною і без істотних опадів у ці вихідні, однак у ряді регіонів ймовірні сильні дощі та мокрий сніг. Очікується поступове похолодання.

Такий прогноз на суботу і неділю, 9 і 10 січня, дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, вночі в суботу в південних і південно-східних, а також місцями в Дніпропетровській та Черкаській областях очікуються дощі, які перейдуть у мокрий сніг.

"І ці опади можуть бути навіть подекуди сильними", - попередила експерт.

Також вона закликала водіїв бути обережними на дорогах через негоду.

У цей уїк-енд в середньому по Україні протягом дня температура повітря буде близько нуля градусів, а вночі очікується близько -1... -5 градусів.

У Києві 9-10 січня серйозні опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько нуля, а в нічний час буде "невеликий морозець".

Синоптик додала, що з наступного тижня в Україні очікується похолодання і морози, які посиляться до Старого Нового року (14 січня) і до свята Водохреща (19 січня).

"Температура повітря починає легенький спуск до похолодання і на наступному тижні навіть трохи щипатиме за щоки... Ближче до Василя та Водохреща "мінусів" побільшає", - пише Діденко.

Сильні дощі та мокрий сніг: синоптик розповіла, де в Україні розгуляється негода

Метеокарта - погода в Україні 9 січня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що на Україну насувається похолодання, а також розповіли, які області приморозить найсильніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця зими та попередили про різкі перепади.

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