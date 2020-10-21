Сильные перепады температуры и дожди: в Украине погода будет нестабильная

Погода в Украине в ближайшие сутки порадует далеко не всех

Погода в Украине в среду, 21 октября, ожидается пасмурная, с резкими перепадами температур, местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается похолодание, в отдельных областях до 0 градусов.

На востоке страны ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 +12 градусов, местами до +13 +14 градусов.

В южных областях облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +3 до +7 градусов, в Одессе +8 +10 градусов. Дневная температура составит +15 +18 градусов. В Крыму немного прохладнее и сухо. Ночью +6 +8 градусов, днем +14 +16 градусов.

Север Украины накроет кратковременными дождями, которые пройдут преимущественно в дневное время. Температура воздуха ночью от 0 до +3 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду, возможна небольшая облачность. Ночью от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночная температура воздуха составит +1 +4 градус, днем ожидается от +13 до +15 градусов.

В Киеве 21 октября сухо, осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 21 октября

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину придет новый затяжной сезон холодов.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату первых заморозков в Украине.