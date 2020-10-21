Сильні перепади температури і дощі: в Україні погода буде нестабільна

Погода в Україні в найближчі добу порадує далеко не всіх

Погода в Україні у середу, 21 жовтня, очікується похмура, з різкими перепадами температур, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі очікується похолодання, в окремих областях до 0 градусів.

На сході країни очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +12 градусів, місцями до +13 +14 градусів.

У південних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +7 градусів, в Одесі +8 +10 градусів. Денна температура становитиме +15 +18 градусів. У Криму трохи прохолодніше і сухо. Вночі +6 +8 градусів, удень +14 +16 градусів.

Північ України накриє короткочасними дощами, які пройдуть переважно в денний час. Температура повітря вночі від 0 до +3 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сонячну і суху погоду, можлива невелика хмарність. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14 градусів.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Нічна температура повітря становитиме +1 +4 градус, вдень очікується від +13 до +15 градусів.

У Києві 21 жовтня сухо, опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 21 жовтня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну прийде новий затяжний сезон холодів.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату перших заморозків в Україні.