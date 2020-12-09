Сильный мороз и ливни со снегом: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в четверг, 10 декабря, будет между циклоном и антициклоном. Атмосферный фронт придет из Запада и почти вытеснит собой морозы. Вместе с потеплением нас ждут сильные осадки - дожди с мокрым снегом, но в некоторых областях все еще поморозит в ночное время.

Кроме того, противостояние фронтов завтра обусловит сильный ветер аж до штормовых порывов. В Украинском гидрометцентре рассказали, чего ждать от погоды в предпоследний рабочий день недели.

Согласно последнему прогнозу, осадки - дождь с мокрым снегом - ожидаются в таких областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская.

В Одесской, Николаевской и Закарпатской областях завтра дождь. В Черниговской, Сумской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пасмурно, но осадки маловероятны. На остальных территориях в четверг без осадков.

Температура днем от +1 до -2 градусов, ночью -4... -9 (на северо-востоке -7...-9). Теплее в ночное время на Юге и Западе - от 0 до -3 градусов, а в Одессе и Крыму ночью 0.... +3.

В Киеве 10 декабря возможны интенсивные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем -1... +1, ночью от -4 до -6 мороза. Сильный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине 10 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко ранее предупредила о снежном шторме, которые затронет большинство областей в четверг, 10 декабря.

А вот астрофизики уверены, что 10 декабря Землю накроет мощной магнитной бурей уровня G2. Врачи рассказали, как защитить свой организм во время геошторма.