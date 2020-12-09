Сильний мороз і зливи зі снігом: які області постраждають від негоди

Погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде між циклоном і антициклоном. Атмосферний фронт прийде із Заходу і майже витіснить собою морози. Разом з потеплінням нас чекають сильні опади - дощі з мокрим снігом, але в деяких областях все ще поморозить в нічний час.

Крім того, протистояння фронтів завтра зумовить сильний вітер аж до штормових поривів. В Українському гідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди в передостанній робочий день тижня.

Згідно з останнім прогнозом, опади - дощ з мокрим снігом - очікуються в таких областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська.

В Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях завтра дощ. У Чернігівській, Сумській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму хмарно, але опади малоймовірні. На інших територіях у четвер без опадів.

Температура вдень від +1 до -2 градусів, вночі -4... -9 (на північному сході -7...-9). Тепліше у нічний час на Півдні і Заході - від 0 до -3 градусів, а в Одесі та Криму вночі 0.... +3.

У Києві 10 грудня можливі інтенсивні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вдень -1... +1, вночі від -4 до -6 морозу. Сильний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 10 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко раніше попередила про сніговий шторм, які зачепить більшість областей в четвер, 10 грудня.

А ось астрофізики впевнені, що 10 грудня Землю накриє потужною магнітною бурею рівня G2. Лікарі розповіли, як захистити свій організм під час геошторму.