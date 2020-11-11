Синоптики назвали дату первого снега в Украине: уже скоро

Погода в Украине принесет первый снег уже к концу этой недели. Синоптики поделились новыми погодными картами - на них видно, что осадки первыми нагрянут в северные области.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют осадки уже в воскресенье, 15 ноября. К этому дню температура будет постепенно снижаться, но погодой продолжит управлять антициклон.

Уже сегодня, 11 ноября, ожидаются первые ночные заморозки - от -1 до +3 по всей стране. В Киеве +1+3, а на Юге и Закарпатье от +2 до +5 в ночное время. Днем в стране +4+9 градусов.

В Киеве в среду днем +5+7, ночью +1+3.

Погода в Украине 11 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

12 и 13 ноября снова ночные заморозки от 0 до -3 градусов, кроме крайнего Запада, Одесской области и Крыма (здесь ночью +2+4). Днем от +2 до +5 градусов, но на Юге и Западе теплее (+5+8).

В Киеве 12-13 ноября ночью заморозки от -1 до +1, днем +3+5. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 12-13 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

14 ноября на большинстве территорий днем +1+5, ночью 0... -2 градуса. А на северо-востоке днем - холоднее (0... +2), ночью мороз от -2 до -5 градусов. Немного теплее на крайнем Западе, в Одесской области и Крыму - днем +4+9, ночью +2+5.

В воскресенье 15 сентября температура существенно не поменяется, но в Черниговской и Сумской областях вероятен мокрый снег с дождем.

Погода в Украине 14-15 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

В Киеве 14-15 сентября днем +2+4, ночью от -1 до +1 градуса, без осадков.

Ранее синоптики Gismeteo рассказали также, когда в Украину придет дневной минус. Они показали карты погоды на месяц.

Также метеорологи поделились прогнозом погоды на зиму для Киева.