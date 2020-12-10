Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине

Уже не за горами новогодние праздники и зима в этом году вступила в свои права точно 1 декабря. Сезон начался со снега и мороза. Порадует ли нас погода атмосферой праздника 31 декабря рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По словам эксперта, Новый год в нашей стране ожидается без снега и холода.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она "Обозревателю".

По мнению эксперта, не стоит ожидать снега или дождя в канун Нового года, 31 декабря, а также 1 января.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала она.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал в канун Нового года потепление и дождь. Также эксперт сообщал о своеобразном "зимнем бабьем лете", которое нас ждет.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда украинцам ждать первых морозов и будет ли весь декабрь холодным.

Также мы рассказывали, что синоптик прогнозирует зимнее бабье лето в Украине.