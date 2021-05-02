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Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами

Автор: Lite

Завтра, 3 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы в которых областях. Так непогода будет на востоке страны и части центральных и южных областей. При этом температура воздуха будет местами доходить до +24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной части страны без осадков. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях днем температура воздуха составит +12…+14 градусов. Во Львовской, Ровенской и Волынской областях будет немного прохладней +10…+12. В Закарпатской области теплее всего +13…+15.

На севере страны также без дождей. В Черниговской области днем +14…+16, а в Сумской области +17…+19.

В центральных регионах дождь будет в Днепропетровской области. Там днем температура воздуха составит +20…+22. В Полтавской и Кировоградской области без дождя и +18…+20. В Черкасской области без осадков +17…+19.

На востоке дожди с грозами. В Луганской области +22…+24, в Харьковской и Донецкой областях +21…+23.

На юге дожди с грозами будут только в Запорожской и Херсонской областях. При том в Запорожской и Одесской области +19…+21, в Херсонской и Николаевской областях +20…+22.

В аннексированном Крыму без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +21 градуса.

В Киеве также без дождя. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. При этом будет дуть южно-западный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине 3 мая (meteo.gov.ua)

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