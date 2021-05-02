Синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами

У західній частині країни без опадів. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях вдень температура повітря становитиме +12...+14 градусів. У Львівській, Рівненській та Волинській областях буде трохи прохолодніше +10...+12. У Закарпатській області найтепліше +13... +15.

На півночі країни також без дощів. У Чернігівській області вдень +14...+16, А в Сумській області +17... +19.

У центральних регіонах дощ буде в Дніпропетровській області. Там вдень температура повітря становитиме + 20... +22. У Полтавській та Кіровоградській області без дощу і +18 ... +20. У Черкаській області без опадів +17... +19.

На сході дощі з грозами. У Луганській області +22...+24, у Харківській та Донецькій областях +21 ... +23.

На півдні дощі з грозами будуть тільки в Запорізькій та Херсонській областях. При тому в Запорізькій і Одеській області +19...+21, в Херсонській і Миколаївській областях +20...+22.

В анексованому Криму без опадів. Вдень температура повітря прогріється до + 21 градуса.

У Києві також без дощу. Температура повітря складе +13... +15 градусів. При цьому буде дути південно-західний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 3 травня (meteo.gov.ua)