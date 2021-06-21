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Синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине 21 июня в большинстве областей будет хорошей без осадков. Синоптики ожидают дожди только в трех западных областях - Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

При этом во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура воздуха составит +27+29 градусов. Такая же температура будет и в Тернопольской области. В Волынской и Ровенской областях немного теплее +28+30. В Закарпатской области +29+31.

На севере страны без осадков. В Черниговской и Сумской областях +29+31.

В центральных регионах также без дождей. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет +29+31.

На востоке Украины без осадков. В Луганской, Донецкой, и Харьковской областях будет +32+34.

На юге также без осадков. Температура воздуха в Запорожской области будет +30+32, в Херсонской и Николаевской областях +29+31. В Одесской области +27+29.

В оккупированном Крыму без дождя и +28+30.

В Киеве дождя также не ожидается. При этом температура воздуха составит +30+32. Будет дуть южно-восточный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 21 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики напугали прогнозом погоды на июль.

Мы также писали о том, что популярный среди украинцев курорт ушел под воду.

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