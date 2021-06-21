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Синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі

Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні 21 червня в більшості областей буде хорошою без опадів. Синоптики очікують дощі тільки в трьох західних областях - Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

При цьому у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях температура повітря складе +27+29 градусів. Така ж температура буде і в Тернопільській області. У Волинській і Рівненській областях трохи тепліше +28+30. У Закарпатській області +29+31.

На півночі країни без опадів. У Чернігівській і Сумській областях +29+31.

У центральних регіонах також без дощів. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде +29+ 31.

На сході України без опадів. У Луганській, Донецькій, і Харківській областях буде + 32 + 34.

На півдні також без опадів. Температура повітря в Запорізькій області буде + 30 + 32, в Херсонській і Миколаївській областях + 29 + 31. В Одеській області + 27 + 29.

В окупованому Криму без дощу і +28+30.

У Києві дощу також не очікується. При цьому температура повітря складе +30+32. Дутиме південно-східний вітер 5-10 м/с.

Погода в Україні 21 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики налякали прогнозом погоди на липень.

Ми також писали про те, популярний серед українців курорт пішов під воду.

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