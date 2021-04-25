Синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное тепло

В понедельник, 26 апреля, на большей территории Украины погода будет дождливой. При этом в западных регионах днем температура воздуха составит +7…+9 градусов.

В центральной части, на севере и в Киеве также ожидаются осадки и +8…+10 днем. На востоке дождь будет только в Харькове. В Луганской и Донецкой областях без осадков. При этом воздух прогреется до +14 градусов. На юге дожди, кроме Херсонской области.

Погода 26 апреля

Во вторник, 27 апреля, дожди покинут западную часть нашей страны. При этом в центральных и южных областях пройдут грозы. В Киеве также будет дождь и +9…+11.

Погода 27 апреля

В среду, 28 апреля, придет тепло. Кроме того, на всей территории Украины не ожидается осадков.

Днем в большинстве областях ожидается +12…+14 градусов. При этом ночью будет минус. На юге в Херсонской области будет до 15 градусов тепла.

Погода 28 апреля

В четверг, 29 апреля, грозы вернутся в западные области Украины, но будет тепло, и даже в ночное время. На остальной части территории страны без осадков.

Погода 29 апреля

В пятницу, 30 апреля, грозы распространятся и на центральную часть Украины. Также дожди ожидаются и на севере, и в Киеве. При этом будет тепло. А в столице вообще ожидается +19…+21.

Погода 30 апреля