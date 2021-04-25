Синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло

У понеділок, 26 квітня, на більшій території України погода буде дощовою. При цьому в західних регіонах вдень температура повітря складе +7... +9 градусів.

У центральній частині, на півночі і в Києві також очікуються опади і +8...+10 вдень. На сході дощ буде тільки в Харкові. У Луганській та Донецькій областях без опадів. При цьому повітря прогріється до + 14 градусів. На півдні дощі, крім Херсонської області.

Погода 26 квітня

У вівторок, 27 квітня, дощі покинуть західну частину нашої країни. При цьому в центральних і південних областях пройдуть грози. У Києві також буде дощ і +9...+11.

Погода 27 квітня

У середу, 28 квітня, прийде тепло. Крім того, на всій території України не очікується опадів.

Вдень у більшості областях очікується +12...+14 градусів. При цьому вночі буде мінус. На півдні в Херсонській області буде до 15 градусів тепла.

Погода 28 квітня

У четвер, 29 квітня, грози повернуться в західні області України, але буде тепло, і навіть у нічний час. На решті частини території країни без опадів.

Погода 29 квітня

У п'ятницю, 30 Квітня, грози поширяться і на центральну частину України. Також дощі очікуються і на півночі, і в Києві. При цьому буде тепло. А в столиці взагалі очікується +19...+21.

Погода 30 Квітня