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Слава Каминская откровенно рассказала о своих табу в сексе

Автор: Людмила Жукова

Певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы" (недавно коллектив распался - Ред.), рассказала, что в последнее время стала более свободна и раскованна в плане интимных отношений. Но для нее все равно остаются некоторые запреты в постели, которая она не хочет воплощать в жизнь.

Об этом она рассказала в разговоре с ведущим Славой Деминым на Люкс Фм, опубликованном на YouTube-канале.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

"Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава", - кокетливо сказала звезда.

Слава отметила, что у нее никогда не было опыта с БДСМ, а также секса втроем.

"Нет, БДСМ - это не для меня. Секс втроем тоже. Я никогда не приветствовала это, Не знаю, может, не доросла", - сказала Каминская.

Слава Каминская рассказала о сексе

Напомним, что Слава Каминская - это украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы".

16 июля 2014 года Каминская вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года – дочь Лаура. 1 июля 2019 года они развелись.

Группа "НеАнгелы" прекратила свое существование через 15 лет после основания.

Как мы ранее писали, продюсер НеАнгелов объяснил причину распада группы.

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Новости Украины Слава Каминская
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