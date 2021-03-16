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Слава Камінська відверто розповіла про свої табу в сексі

Автор: Людмила Жукова

Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели" (нещодавно колектив розпався - Ред.), розповіла, що останнім часом стала більш вільна і розкута в плані інтимних відносин. Але для неї все одно залишаються деякі заборони в ліжку, які вона не хоче втілювати в життя.

Про це вона розповіла в розмові з ведучим Славою Дьоміним на Люкс Фм, опублікованому на YouTube-каналі.

За словами Камінської, у кожного є своя міра розбещеності. Співачка зазначила, що вона дуже розкута в плані інтиму.

"Для мене немає табу. Я не знаю, що для тебе 100%, Слава", - кокетливо сказала зірка.

Слава зазначила, що у неї ніколи не було досвіду з БДСМ, а також сексу втрьох.

"Ні, БДСМ - це не для мене. Секс утрьох теж. Я ніколи не вітала це, Не знаю, може, не доросла", - сказала Камінська.

Слава Камінська розповіла про секс

Нагадаємо, що Слава Камінська - це українська співачка, колишня учасниця жіночої поп-групи "НеАнгели".

16 липня 2014 року Камінська вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року – дочка Лаура. 1 липня 2019 року вони розлучилися.

Група "НеАнгели" припинила своє існування через 15 років після заснування.

Як ми раніше писали, продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи.

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Новини України Слава Камінська
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