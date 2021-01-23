Слава из НеАнгелов в прозрачном наряде засветила белье и сделала предупреждение любимому

Слава Каинская из группы НеАнгелы часто задевает тему отношений и всегда ее высказывания с интересм встречают поклонники. Так, недавно она вновь заговорила об отношениях с бывшими и настоящими, а многие подписчицы певицы увидели в ее рассуждениях себя. В этот раз артистка решила намекнуть любимому, что она не теряет его с поля зрения и ничто не останется незамеченным, а фолловеры подхватили ее настроение и заверили – они также всегда держать ухо востро.

Слава сопроводили свое сообщение с юмором горячим красноречивым фото. На ее страничке в Instagram можно увидеть портретный снимок, на котором Слава красуется с высокой гладкой прической, пару локонов выпустила на лицо, она немного опустила солнечные очки в красной оправе и смотрит в сторону. Акцент в макияже сделан на красные губы. На Славе – красный прозрачный верх, который позволяет частично рассмотреть белье под нарядом.

"Когда любимому пришло уведомление. Угол обзора — панорама 360", - предупредила певица и "выдала" секрет своей повышенной внимательности и бдительности, которые демонстрирует на снимке.

Слава Каминская поделилась соблазнительным портретным фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Многие поклонники Славы подтвердили, что у них точно такой же подход к ситуации и не отпустили ее без комплиментов.

Ой, как хорошо! Слава это просто секс на ножках

Красивая, не могу

Кукла

Красотка

Богиня!

Стильное фото, огонь

Такая хорошенькая

Сногсшибательная красавица

Просто огонь

Класс, вообще красотка

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов заинтриговала кадрами в шикарном свадебном платье.