Слава з НеАнгелів в прозорому вбранні засвітила білизну і зробила попередження коханому

Слава Каинская з гурту НеАнгели часто зачіпає тему відносин і завжди її висловлювання з интересм зустрічають шанувальники. Так, нещодавно вона знову заговорила про стосунки з колишніми і теперішнім, а багато підписниць співачки побачили в її міркуваннях себе. Цього разу артистка вирішила натякнути коханому, що вона не втрачає його з поля зору і ніщо не залишиться непоміченим, а фолловери підхопили її настрій і запевнили – вони також завжди тримати вухо гостро.

Слава супроводили своє повідомлення з гумором гарячим красномовним фото. На її сторінці в Instagram можна побачити портретний знімок, на якому Слава красується з високою гладкою зачіскою, кілька локонів випустила на обличчя, вона трохи опустила сонячні окуляри в червоній оправі і дивиться в бік. Акцент в макіяжі зроблений на червоні губи. На Славі – червоний прозорий верх, який дозволяє частково розглянути білизну під вбранням.

"Коли коханому прийшло повідомлення. Кут огляду — панорама 360", - попередила співачка і "видала" секрет своєї підвищеної уважності та пильності, які демонструє на знімку.

Слава Камінська поділилася спокусливим портретним фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Багато шанувальників Слави підтвердили, що у них точно такий же підхід до ситуації і не відпустили її без компліментів.

Ой, як добре! Слава це просто секс на ніжках

Красива, не можу

Лялька

Красуня

Богиня!

Стильне фото, вогонь

Така гарненька

Карколомна красуня

Просто вогонь

Клас, взагалі красуня

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала кадрами в шикарному весільному платті.