Следите за половыми гормонами: врач рассказала, почему на самом деле выпадают волосы

"Хочу отрастить красивые, длинные и густые, волосы, но как остановить их выпадение?", - частый вопрос на консультациях у врачей и нутрициологов.
Причина выпадения волос очень часто кроется в дефицитах витаминов и микроэлементов, а вот причина дефицитов часто - проблемы с ЖКТ. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Дефицит витамина Д
Дефицит йода и гипотиреоз
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Причин выпадения волос много, важно найти одну, ту самую (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Кортизол и адреналина сужают сосуды, спазмируют мышцы и блокируют кровообращение, снижают половые гормоны.
Многие думают, что выпадение волос связано с избытком тестостерона. Отчасти это правда, но если тестостерон активно превращается в дигидротестостерон (ДГТ). Свободный тестостерон, наоборот, способствует росту и развитию белковых структур, к которым относится волос. И выпадение на дефиците Т, не такое уж редкое явление.
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Дефицит прогестерона также способствует повреждению волос. Прогестерон активно блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, превращающий свободный тестостерон в ДГТ. При дефиците прогестерона этот защитный механизм утрачивается.
Эстрогены - это синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов в коже. Когда их мало, наблюдается дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшение микроциркуляции и, конечно же, поредение волос.
Вывод: следите за своими половыми гормонами! Что делать в каждом случае? Это требует отдельного разбора и погружения.
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