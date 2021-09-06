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Слідкуйте за статевими гормонами: лікар розповіла, чому насправді випадає волосся

Автор: Тетяна Турчанікова

"Хочу відростити красиве, довге і густе, волосся, але як зупинити його випадання?",- часте питання на консультаціях у лікарів і нутриціологів.

Причина випадіння волосся дуже часто криється в дефіцитах вітамінів і мікроелементів, а ось причина дефіцитів часто - проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Основні причини випадіння волосся⠀

  • Дефіцит вітаміну Д

  • Дефіцит йоду і гіпотиреоз

  • Дефіцит Fe і вітаміну В12
  • Інсулінорезистентність
  • Дефіцит або надлишок кортизолу
  • Надлишок пролактину
  • Дефіцит Омега 3 ЖК
  • Дефіцит білка, низький калораж
  • Гіпоацидність
  • Синдром дірявого кишечника
  • Синдром надлишкового бактеріального росту і кандидоз
  • Інтоксикації, лікарські препарати, бактеріальні та вірусні інфекції
  • Синдром мальабсорбції
  • Порушення кровопостачання шкіри голови (м'язові затискачі, тугі пучки)
  • Невідповідна косметика

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Причин випадіння волосся багато, важливо знайти одну, ту саму (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Чому випадає волосся: неочевидні причини

  • Стрес

Кортизол і адреналіну звужують судини, спазмують м'язи і блокують кровообіг, знижують статеві гормони.

  • Статеві гормони⠀

Багато хто думає, що випадання волосся пов'язано з надлишком тестостерону. Частково це правда, але якщо тестостерон активно перетворюється в дигідротестостерон (ДГТ). Вільний тестостерон, навпаки, сприяє зростанню і розвитку білкових структур, до яких відноситься волосся. І випадання на дефіциті Т, не таке вже рідкісне явище.

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Дефіцит прогестерону також сприяє пошкодженню волосся. Прогестерон активно блокує роботу ферменту 5-альфа-редуктаза, що перетворює вільний тестостерон в ДГТ. При дефіциті прогестерону цей захисний механізм втрачається.

Естрогени - це синтез колагену, еластину, глікозаміногліканів в шкірі. Коли їх мало, спостерігається в'ялість, млявість, сухість шкіри, погіршення мікроциркуляції і, звичайно ж, порідіння волосся.

Висновок: слідкуйте за своїми статевими гормонами! Що робити в кожному випадку? Це вимагає окремого розбору і занурення.

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