Слідкуйте за статевими гормонами: лікар розповіла, чому насправді випадає волосся

Основні причини випадіння волосся⠀

Дефіцит вітаміну Д

Дефіцит йоду і гіпотиреоз

Дефіцит Fe і вітаміну В12

Інсулінорезистентність

Дефіцит або надлишок кортизолу

Надлишок пролактину

Дефіцит Омега 3 ЖК

Дефіцит білка, низький калораж

Гіпоацидність

Синдром дірявого кишечника

Синдром надлишкового бактеріального росту і кандидоз

Інтоксикації, лікарські препарати, бактеріальні та вірусні інфекції

Синдром мальабсорбції

Порушення кровопостачання шкіри голови (м'язові затискачі, тугі пучки)

Невідповідна косметика

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Причин випадіння волосся багато, важливо знайти одну, ту саму (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Чому випадає волосся: неочевидні причини

Стрес

Кортизол і адреналіну звужують судини, спазмують м'язи і блокують кровообіг, знижують статеві гормони.

Статеві гормони⠀

Багато хто думає, що випадання волосся пов'язано з надлишком тестостерону. Частково це правда, але якщо тестостерон активно перетворюється в дигідротестостерон (ДГТ). Вільний тестостерон, навпаки, сприяє зростанню і розвитку білкових структур, до яких відноситься волосся. І випадання на дефіциті Т, не таке вже рідкісне явище.

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Дефіцит прогестерону також сприяє пошкодженню волосся. Прогестерон активно блокує роботу ферменту 5-альфа-редуктаза, що перетворює вільний тестостерон в ДГТ. При дефіциті прогестерону цей захисний механізм втрачається.

Естрогени - це синтез колагену, еластину, глікозаміногліканів в шкірі. Коли їх мало, спостерігається в'ялість, млявість, сухість шкіри, погіршення мікроциркуляції і, звичайно ж, порідіння волосся.

Висновок: слідкуйте за своїми статевими гормонами! Що робити в кожному випадку? Це вимагає окремого розбору і занурення.