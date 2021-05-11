ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 11:02
Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021 Широкие джинсы - хит лета (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом 2021 широкие джинсы уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

"Ваша мама, наверняка, уже сказала, что трубы в их молодости не носил только ленивый. И, как всегда, стильный мир разделился на три категории.

  • Те, кому трубы по душе и one love,
  • Те, кому не зашли совсем,
  • Те, кому все равно и "Я еще старые не сносила", - рассказала Зоя.

Стилист рассказала, что любимые джинсы, как правило, - те, которые идеально сидят.

"И если это слоучи, на которые вы решились только пару месяцев назад, прекрасно! Носите с удовольствием и кайфуйте от того, что фигура, наконец, приблизилась к идеальным песочным часам. Ну, а если вы уже посматриваете на широкие трубы, то ловите лайфхак. Выбирайте более мягкий деним. Он лучше сидит и не создает парниковый эффект знойным летом", - рассказала стилист.

Как носить джинсы-трубы летом 2021

  • С блузкой

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • С коротким пиджаком

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • Со свитером

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • С топом

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • С футболкой

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • С кожаными вещами

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

Как носить джинсы-трубы этим летом (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Не пропустите: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле - тренд лета 2021.

Читайте также: эта обувь творит чудеса, стилист показала, как носить лоферы и дерби летом 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни стиль стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам
Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам