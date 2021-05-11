Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021
Летом 2021 широкие джинсы уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
"Ваша мама, наверняка, уже сказала, что трубы в их молодости не носил только ленивый. И, как всегда, стильный мир разделился на три категории.
- Те, кому трубы по душе и one love,
- Те, кому не зашли совсем,
- Те, кому все равно и "Я еще старые не сносила", - рассказала Зоя.
Стилист рассказала, что любимые джинсы, как правило, - те, которые идеально сидят.
"И если это слоучи, на которые вы решились только пару месяцев назад, прекрасно! Носите с удовольствием и кайфуйте от того, что фигура, наконец, приблизилась к идеальным песочным часам. Ну, а если вы уже посматриваете на широкие трубы, то ловите лайфхак. Выбирайте более мягкий деним. Он лучше сидит и не создает парниковый эффект знойным летом", - рассказала стилист.
Как носить джинсы-трубы летом 2021
- С блузкой
- С коротким пиджаком
- Со свитером
- С топом
- С футболкой
- С кожаными вещами
Как носить джинсы-трубы этим летом (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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