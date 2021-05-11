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Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 11:02
Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021 Широкі джинсы - хіт лета (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку 2021 широкі джинси впевненим кроком виходять вперед і займають почесне перше місце в модному хіт-параді.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Ваша мама, напевно, вже сказала, що труби в їх молодості не носив тільки ледачий. І, як завжди, стильний світ розділився на три категорії.

  • Ті, кому труби до душі і one love,
  • Ті, кому не зайшли зовсім,
  • Ті, кому все одно і "я ще старі не зносила", - розповіла Зоя.

Стиліст розповіла, що улюблені джинси, як правило, - ті, які ідеально сидять.

"І якщо це слоучі, на які ви зважилися тільки пару місяців тому, прекрасно! Носіть із задоволенням і кайфуйте від того, що фігура, нарешті, наблизилася до ідеального пісочного годинника. Ну, а якщо ви вже поглядаєте на широкі труби, то ловіть лайфхак. Вибирайте більш м'який денім. Він краще сидить і не створює парниковий ефект спекотним літом", - розповіла стиліст.

Як носити джинси-труби влітку 2021

  • З блузкою

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • З коротким піджаком

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • Зі светром

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • З топом

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • З футболкою

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • З шкіряними речами

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

Як носити джинси-труби цього літа (фото :instagram.com/ya_zoya_)

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