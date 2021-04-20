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Слоучи, колор блок и варенки: какие джинсы покупать на лето 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Джинсы - это базовая вещь для большинства гардеробов. Носят их в правильной стилизации и в ресторан, и на работу, и на прогулку. Но не стоит путать актуальную "базу" и устаревшую псевдоклассику.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Татьяна напомнила, что в гардеробе любой женщины может присутствовать одежда трех типов: "для мужчин", "для подруг" и "для себя".

"Девушки одеваются не только для мужчин. Если одеваться только для мужчин, то недолго обнаружить себя в джинсах-обертках для сосисок, "лабутенах" и кургузой курточке "памяти воспаления придатков". Женственность и привлекательность - это важно, но современная мода дает возможность выглядеть привлекательно не только штанах в облипку, но и в актуальных формах", - написала стилист.⠀⁣⁣⠀

Если скинни - то с высокой посадкой (фото: pexels.com)

Татьяна добавила, нужно думать, как расставить правильные акценты, ведь сложная, интеллектуальная, неочевидная женственность и привлекательность стоят того! Стилист написала, что ничего не имеет против джинсов-скинни, но с высокой посадкой, а также предложила свои варианты самых трендовых джинсов на лето 2021.

1. Слоучи.

2. Клеш.

3. Широкие джинсы.

4. Колор блок.

5. Широкие джинсы в пол.

6. С разрезами.

⠀7. ⁣⁣"Варенки".

8. Джинсы-МОМ.

9. Джинсы-слоучи.

Какие джинсы выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать - откажитесь от ненужных покупок.

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