Снег с дождем и гололедица: в каких областях Украины резко ухудшится погода

Погода в Украине в ближайшие сутки, 30 ноября, существенно ухудшится. Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге с дождем, налипании мокрого снега, гололедице. Также из-за осложнения погодных условий синоптик советует водителям быть крайне внимательными на дорогах.

Наталья Диденко в Facebook пишет, что ухудшение погоды в виде дождя со снегом следует ожидать в Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях и в Кропивницком с районами. В меньшей степени непогода затронет Черниговщину.

Завтра, 30 ноября, температура воздуха в западных и северных областях составит от -2 градусов до +2 градусов. В то же время в центральной части ожидается от 0° до +4°, в Днепре и районах до +6°.

На Востоке Украины будет от+2° до +5°. В южной части на Одесщине и Николаевщине от +2° до +4°, на Херсонщине и Запорожье от +4° до +8°. Теплее всего традиционно в Крыму, там до +12 градусов.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах отметки +1°.

Напомним, народные синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год.

Также мы писали ранее, что погода в Украине в начале следующей недели будет морозной и преимущественно снеговой. На протяжении 30 ноября-3 декабря в регионах температура опустится до -7 °C.