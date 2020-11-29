Сніг з дощем і ожеледиця: у яких областях України різко погіршиться погода

Погода в Україні у найближчу добу, 30 листопада, суттєво погіршиться. Синоптик Наталка Діденко попередила про сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледицю Також через ускладнення погодних умов синоптик радить водіям бути вкрай уважними на дорогах.

Наталія Діденко в Facebook пише, що погіршення погоди у вигляді дощу зі снігом слід очікувати у Сумській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях та у Кропивницькому з районами. Меншою мірою негода зачепить Чернігівщину.

Завтра, 30 листопада, температура повітря у західних та північних областях становитиме від -2 градусів до +2 градусів. Водночас у центральній частині очікується від 0° до +4°, у Дніпрі та районах до +6°.

На Сході України буде від +2° до +5°. У південній частині на Одещині та Миколаївщині від +2° до +4°, на Херсонщині та Запоріжжі очікується від +4° до +8°. Найтепліше традиційно у Криму, там до +12 градусів.

У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень температура повітря коливатиметься в межах позначки +1°.

Нагадаємо, народні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік.

Також ми писали раніше, що погода в Україні на початку наступного тижня буде морозною і переважно сніговою. Упродовж 30 листопада-3 грудня в регіонах температура опуститься до -7 °C.