Снежные ливни и штормовой ветер: в Украине разгуляется жуткая погода

Погода в Украине в четверг, 24 декабря, ожидается неприятная и в некоторых регионах опасная. Часть страны накроет снежными ливнями, мокрым снегом с дождями. Усложнит ситуацию сильный штормовой ветер с порывами.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, на востоке преимущественно будет сухо, снег с дождем зацепит только Полтаву и Днепр, в остальных городах – без существенных осадков. Ожидается сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -7 до -1 градуса, днем от -1 до +2 градусов.

Юг Украины затянет дождями, местами с мокрым снегом. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночная температура составит от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью – мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ночные часы от 0 до +2 градусов, днем +7 +9 градусов.

В северных областях будут бушевать снежные ливни и сильный штормовой ветер. Ночью ожидается до -1 градуса, днем до +1 градуса.

Запад страны накроет сильными дождями, местами с мокрым снегом. Ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +0 до +4 градусов, днем от +2 до +6 градусов, местами прогреется до +7 +9 градусов.

В центральной части страны будет идти сильный мокрый снег с дождем, ожидается сильный ветер. Ночная температура будет около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

В Киеве 24 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, местами сильные. Ветер южный, с порывами до 12 м/с. Ночью ожидается около 0 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 24 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды в большинстве областей.

А также рассказывали о том, что синоптики огорчили "мокрым" прогнозом погоды на католическое Рождество.