Снежные ливни и штормовой ветер: Украину накроет жуткой погодой

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует теплом и солнцем большинство областей страны. Температура воздуха будет морозной в ночные и дневные часы, а холодный ветер со штормовыми порывами будет усиливать неприятные ощущения.

Настоящий снежный шторм жителям Украины стоит ожидать в четверг, 10 декабря. По прогнозу Украинского гидрометцентра, большинство областей накроет снежными ливнями и морозами.

На востоке страны 10 декабря без осадков, ночью от -6 до -1 градуса, днем в большинстве областей региона от-2 до 0 градусов.

На юге пройдут дожди, местами возможен дождь со снегом, ветер штормовой. Ночью от 0 до +4 градусов, днем +4 +6 градусов, в Одессе до +8 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность, ночью +2 +4 градуса, днем +9 +11 градусов.

В северных областях без осадков, ночью -7 -5 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

Запад Украины накроет снежными ливнями, местами будет идти мокрый снег. Ночью в регионе от -3 до -1 градуса, днем от +1 до +5 градусов.

В центральной части страны дождь с мокрым снегом, сильный ветер с порывами. Ночью -5 -2 градуса, днем от -1 до +2 градусов.

В Киеве 10 декабря будет идти сильный мокрый снег с дождем, ветер юго-восточный, с порывами. Ночью от -5 до -3 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 10 декабря

В среду, 9 декабря, мокрый снег с дождем зацепит только южную часть страны. Синоптики прогнозируют в ночные часы от -3 до -1 градуса, днем от +1 до +5 градусов.

В остальных регионах будет сухо, но сохранится сильный штормовой ветер, местами с порывами. Ночная температура воздуха на востоке и севере упадет до -11 -9 градусов, в центре от -9 до -6 градусов, на западе от -4 до -2 градусов. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до 0 градусов, на западе местами до +4 градусов, на Закарпатье до +7 градусов.

В Киеве 9 декабря сухо, небольшая облачность, но без осадков. Ночью -8 -6 градусов, днем от -3 до -1 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 9 декабря

Тем временем, во вторник, 8 декабря, небольшими дождями зацепит только юг и Закарпатье, в остальных регионах будет сухо. В большинстве областей синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер. Температура воздуха на востоке упадет до -11 -9 градусов ночью, -3 -1 градус в дневные часы.

На юге ночью ожидается до -6 градусов, в Одессе от 0 до -2 градусов. Днем в южных областях от 0 до +2 градусов. В Крыму дождь, ночью +1 +3 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

В северных областях ночная температура снизится до -11 -9 градусов, днем ожидается от -4 до -2 градусов. В центральной части страны ночью от -9 до -6 градусов, днем от -3 до -1 градуса.

В западной части страны без осадков, ночью от -5 до -1 градуса, днем ожидается от -1 до +2 градусов.

В Киеве 8 декабря без осадков, ветер юго-восточный со штормовыми порывами. Ночью от -10 до -8 градусов, днем от -4 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 8 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается морозный шторм.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, когда в Украине ударят морозы до -26 градусов.