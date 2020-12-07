Снігові зливи і штормовий вітер: Україну накриє жахливою погодою

Погода в Україні найближчими днями не порадує теплом і сонцем більшість областей країни. Температура повітря буде морозною в нічні та денні години, а холодний вітер зі штормовими поривами буде посилювати неприємні відчуття.

Справжній сніговий шторм жителям України варто очікувати у четвер, 10 грудня. За прогнозом Українського гідрометцентру, більшість областей накриє сніговими зливами та морозами.

На сході країни 10 грудня без опадів, вночі від -6 до -1 градуса, вдень у більшості областей регіону від-2 до 0 градусів.

На півдні пройдуть дощі, місцями можливий дощ зі снігом, вітер штормовий. Вночі від 0 до +4 градусів, вдень +4 +6 градусів, в Одесі до +8 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність, вночі +2 +4 градуси, вдень +9 +11 градусів.

У північних областях без опадів, вночі -7 -5 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

Захід України накриє сніговими зливами, місцями йтиме мокрий сніг. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень від +1 до +5 градусів.

В центральній частині країни дощ з мокрим снігом, сильний вітер з поривами. Вночі -5 -2 градуси, вдень від -1 до +2 градусів.

У Києві 10 грудня йтиме сильний мокрий сніг з дощем, вітер південно-східний, з поривами. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на четвер, 10 грудня

У середу, 9 грудня, мокрий сніг з дощем зачепить тільки південну частину країни. Синоптики прогнозують вночі від -3 до -1 градуса, вдень від +1 до +5 градусів.

В інших регіонах буде сухо, але збережеться сильний штормовий вітер, місцями з поривами. Нічна температура повітря на сході та півночі впаде до -11 -9 градусів, в центрі від -9 до -6 градусів, на заході від -4 до -2 градусів. В денні години температура повітря буде коливатися в межах від -3 до 0 градусів, на заході місцями до +4 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.

У Києві 9 грудня сухо, невелика хмарність, але без опадів. Вночі -8 -6 градусів, вдень від -3 до -1 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 9 грудня

Тим часом у вівторок, 8 грудня, невеликими дощами зачепить лише південь і Закарпаття, в інших регіонах буде сухо. У більшості областей синоптики прогнозують сильний штормовий вітер. Температура повітря на сході знизиться до -11 -9 градусів вночі, -3 -1 градус в денні години.

На півдні вночі очікується до -6 градусів, в Одесі від 0 до -2 градусів. Вдень у південних областях від 0 до +2 градусів. У Криму дощ, вночі +1 +3 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

У північних областях нічна температура знизиться до -11 -9 градусів, вдень очікується від -4 до -2 градусів. У центральній частині країни вночі від -9 до -6 градусів, вдень від -3 до -1 градуса.

У західній частині країни без опадів, вночі від -5 до -1 градуса, вдень очікується від -1 до +2 градусів.

У Києві 8 грудня без опадів, вітер південно-східний зі штормовими поривами. Вночі від -10 до -8 градусів, вдень від -4 до -2 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 8 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається морозний шторм.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україні вдарять морози до -26 градусів.