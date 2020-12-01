Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода в Украине в декабре будет со снегом и морозами. Синоптики обещают осадки, временами даже сильный снег, а в некоторых областях ожидаются морозы до -15 градусов.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, серьезно подморозит в середине декабря. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на Востоке страны. В остальных регионах сильный "минус" не предвидится. А на Западе и Юге осадки будут чаще в виде мокрого снега, а при повышении температуры - дождя.

В Киеве в декабре синоптики прогнозируют в дневное время температуру около нуля с небольшими колебаниями. Ночью же максимальное понижение до -6... -8 ориентировочно во второй половине месяца. Сильных осадков не предвидится.

Погода в Киеве в декабре (скрин: gismeteo.ua)

Во Львове начало декабря будет холодным, но 4-5 числа ситуация кардинально изменится с приходом существенного потепления. На "плюсе" погода пробудет до середины месяца. После того ожидаются небольшие дневные и более существенные ночные морозы до -8 градусов. Конец месяца снова порадует потеплением. Осадки обещают быть умеренными.

Погода во Львове в декабре (скрин: gismeteo.ua)

А вот Харьков сильно заметет и заморозит в середине месяца. Первая половина декабря пройдет с незначительным минусом и осадками. А вот 16-21 числа синоптики обещают мощные снегопады и морозы до -15 в ночное время. К концу месяца снова потеплеет.

Погода в Харькове в декабре (скрин: gismeteo.ua)

В Одессе в декабре синоптики обещают плюсовую температуру. Лишь в середине месяца вероятен ноль и небольшой "минус" в ночное время. Особо сильные осадки не предвидятся.

Погода в Одессе в декабре (скрин: gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре также рассказали, какая погода ожидается в декабре. Синоптики прогнозируют, что в первый месяц зимы температура будет на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. При этом в декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.