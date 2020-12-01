Снігові бурі і морози до -15: синоптики оновили прогноз на грудень

Погода в Україні в грудні буде зі снігом та морозами. Синоптики обіцяють опади, часом навіть сильний сніг, а в деяких областях очікуються морози до -15 градусів.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, серйозно підморозить в середині грудня. Найбільший мінус і потужні снігопади можливі на Сході країни. В інших регіонах сильний "мінус" не передбачається. А на Заході та Півдні опади будуть частіше у вигляді мокрого снігу, а при підвищенні температури - дощу.

У Києві в грудні синоптики прогнозують в денний час температуру близько нуля з невеликими коливаннями. Вночі ж максимальне зниження до -6... -8 орієнтовно у другій половині місяця. Сильних опадів не передбачається.

Погода у Києві в грудні (скрін: gismeteo.ua)

У Львові початок грудня буде холодним, але 4-5 числа ситуація кардинально зміниться з приходом істотного потепління. На "плюсі" погода пробуде до середини місяця. Після того очікуються невеликі денні і більш суттєві нічні морози до -8 градусів. Кінець місяця знову порадує потеплінням. Опади обіцяють бути помірними.

Погода у Львові в грудні (скрін: gismeteo.ua)

А от Харків сильно замете і заморозить в середині місяця. Перша половина грудня пройде з незначним мінусом і опадами. А ось 16-21 числа синоптики обіцяють потужні снігопади і морози до -15 в нічний час. До кінця місяця знову потеплішає.

Погода у Харкові в грудні (скрін: gismeteo.ua)

В Одесі у грудні синоптики обіцяють плюсову температуру. Лише в середині місяця ймовірний нуль і невеликий "мінус" у нічний час. Особливо сильні опади не передбачаються.

Погода в Одесі в грудні (скрін: gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі розповіли, яка погода очікується в грудні. Синоптики прогнозують, що в перший місяць зими температура буде на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. При цьому у грудні вірогідні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиги - тумани й ожеледиця.