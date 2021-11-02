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Снижение иммунитета и восприимчивость к вирусам: врач рассказала, чем грозят ночные смены

Автор: Татьяна Турчаникова

Врачи и нутрициологи не устают повторять, как важен для крепкого иммунитета полноценный сон по ночам. Но что делать, если возможности спать ночью нет из-за работы?

Профессий, которым приходится трудиться в ночное время достаточно много: медики, рабочие на промышленных предприятиях, охранники, диспетчеры и водители такси и т. д.

Если вы вынуждены работать в ночную смену, задумайтесь, оправдывает ли денежное вознаграждение потери в вашем здоровье.

Ночной график работы, особенно после 30 лет, негативно влияет на гормональный баланс и самочувствие в целом. Особенно - у женщин, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Хочется быть здоровым - нужно хорошо высыпаться (фото: pexels.com)

Часто во время такой работы человек начинает есть, пить кофе. Выделение желудочного и панкреатического соков в ночное время минимально, что не позволяет полноценно переварить съеденное и приводит к поражениям ЖКТ.

Чем грозит ночной недосып

  • Снижается иммунитет.
  • Повышается восприимчивость к инфекциям и вирусам.
  • Нарушается чувствительность клеток к глюкозе.
  • Уровень кортизола по утрам становится низким.
  • Уровень лептина снижается, а грелина растет.
  • Даже при достаточном количестве калорий, появляется повышенная тяга к углеводам, которую очень тяжело контролировать. Увеличивается вероятность ожирения.
  • Работа в ночную смену опасна также тем, что бдительность и концентрация внимания ночью снижена - и существует большой риск производственных травм.
  • Молодым мамам облегчает частые ночные просыпания для кормления малыша гормон пролактин. Уровень пролактина растет во время беременности и держится на высоком уровне после родов.

Молодым людям проще вернуться к нормальному образу жизни с полноценным ночным сном. С возрастом сделать это будет все труднее. Циркадные ритмы, которые заложены генетически, нельзя поменять насильно. Днем нужно бодрствовать, а ночью - спать.

Ночная работа мало кому подходит, но особенно вредна при:

  1. беременности и планировании беременности,
  2. сердечной недостаточности,
  3. язвенной болезни,
  4. сахарном диабете.

Позволить себе не спать ночами могут только здоровые, физически крепкие люди, на правильном питании и без дефицитов по макро- и микроэлементам. И то - непродолжительное время.

Если вам мешает спать по ночам малыш, спите с ним днем (фото: pexels.com)

Что делать, если от ночной работы никуда не деться

  • Если вы принимаете какие-то бодрящие напитки, чтобы быть в тонусе, делайте это в первой половине рабочего времени, чтобы к тому времени, когда вам нужно будет заснуть, они прекратили свое действие. В идеале не использовать их.
  • Избегайте ночью поедания жирной, тяжелой пищи, сладостей.
  • Для профилактики сонливости в помещении желательны яркие лампы дневного света.
  • По дороге от работы к дому одевайте солнечные очки, чтобы скорее уснуть.
  • Вернувшись домой, создайте в спальне идеальные условия для сна: тишина, максимальное затемнение.
  • Высыпайтесь. В идеале спать 7-8 часов, разделив это время на 6 часов после работы и 2 часа перед работой.
  • Возможен прием низких доз мелатонина (максимум без назначения врача 0,5 -1 мг) за 30 минут до предполагаемого сна. Желательно натощак, так как на сытый желудок его эффекты сглаживаются и работают гораздо хуже.
  • Серьезно относитесь к врачебным осмотрам перед сменой и диспансеризации. А если на работе вашим здоровьем не интересуются, займитесь им самостоятельно.

Советы молодым родителям:

  • Спите днем вместе с малышом.
  • Мамы, делегируйте ночные вставания мужу или другим помощникам.
  • Организуйте сон малыша так, как комфортно вам: если вам удобно, спите с ним вместе. Главное, чтобы вы высыпались.

Раньше нутрициолог дала рецепт полезного десерта для всей семьи: повысит иммунитет.

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