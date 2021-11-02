Снижение иммунитета и восприимчивость к вирусам: врач рассказала, чем грозят ночные смены

Врачи и нутрициологи не устают повторять, как важен для крепкого иммунитета полноценный сон по ночам. Но что делать, если возможности спать ночью нет из-за работы?

Профессий, которым приходится трудиться в ночное время достаточно много: медики, рабочие на промышленных предприятиях, охранники, диспетчеры и водители такси и т. д.

Если вы вынуждены работать в ночную смену, задумайтесь, оправдывает ли денежное вознаграждение потери в вашем здоровье.