RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зниження імунітету і сприйнятливість до вірусів: лікар розповіла, чим загрожують нічні зміни

Автор: Тетяна Турчанікова

Лікарі і нутриціологи не втомлюються повторювати, яким важливим для міцного імунітету э повноцінний сон ночами. Але що робити, якщо можливості спати вночі немає через роботу?

Професій, яким доводиться працювати в нічний час досить багато: медики, робітники на промислових підприємствах, охоронці, диспетчери і водії таксі і т. д.

Якщо ви змушені працювати в нічну зміну, задумайтеся, чи виправдовує грошову винагороду втрати у вашому здоров'ї.

Нічний графік роботи, особливо після 30 років, негативно впливає на гормональний баланс і самопочуття в цілому. Особливо - у жінок, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Хочеться бути здоровим - потрібно добре висипатися (фото: pexels.com)

Часто під час такої роботи людина починає їсти, пити каву. Виділення шлункового і панкреатичного соків в нічний час мінімальне, що не дозволяє повноцінно переварити з'їдене і призводить до поразок шлунково-кишкового тракту.

Чим загрожує нічний недосип

  • Знижується імунітет.
  • Підвищується сприйнятливість до інфекцій і вірусів.
  • Порушується чутливість клітин до глюкози.
  • Рівень кортизолу вранці стає низьким.
  • Рівень лептину знижується, а греліну зростає.
  • Навіть при достатній кількості калорій, з'являється підвищена тяга до вуглеводів, яку дуже важко контролювати. Збільшується ймовірність ожиріння.
  • Робота в нічну зміну небезпечна також тим, що пильність і концентрація уваги вночі знижена - і існує великий ризик виробничих травм.
  • Молодим мамам полегшує часті нічні прокидання для годування малюка гормон пролактин. Рівень пролактину зростає під час вагітності і тримається на високому рівні після пологів.

Молодим людям простіше повернутися до нормального способу життя з повноцінним нічним сном. З віком зробити це буде все важче. Циркадні ритми, які закладені генетично, не можна поміняти насильно. Вдень потрібно не спати, а вночі - спати.

Нічна робота мало кому підходить, але особливо шкідлива при:

  1. вагітності та плануванні вагітності,
  2. серцевої недостатності,
  3. виразкової хвороби,
  4. цукровому діабеті.

Дозволити собі не спати ночами можуть тільки здорові, фізично міцні люди, на правильному харчуванні і без дефіцитів по макро- і мікроелементів. І то - нетривалий час.

Якщо вам заважає спати ночами малюк, спіть з ним удень (фото: pexels.com)

Що робити, якщо від нічної роботи нікуди не дітися

  • Якщо ви приймаєте якісь підбадьорливі напої, щоб бути в тонусі, робіть це в першій половині робочого часу, щоб до того часу, коли вам потрібно буде заснути, вони припинили свою дію. В ідеалі не використовувати їх.
  • Уникайте вночі поїдання жирної, важкої їжі, солодощів.
  • Для профілактики сонливості в приміщенні бажані яскраві лампи денного світла.
  • По дорозі від роботи до дому одягайте сонячні окуляри, щоб швидше заснути.
  • Повернувшись додому, створіть в спальні ідеальні умови для сну: тиша, максимальне затемнення.
  • Висипатися. В ідеалі спати 7-8 годин, розділивши цей час на 6 годин після роботи і 2 години перед роботою.
  • Можливий прийом низьких доз мелатоніну (максимум без призначення лікаря 0,5 -1 мг) за 30 хвилин до передбачуваного сну. Бажано натщесерце, бо на ситий шлунок його ефекти згладжуються і працюють набагато гірше.
  • Серйозно ставтеся до лікарських оглядів перед зміною і диспансеризації. А якщо на роботі вашим здоров'ям не цікавляться, займіться ним самостійно.

Поради молодим батькам:

  • Спіть вдень разом з малюком.
  • Мами, делегуйте нічні вставання чоловікові або іншим помічникам.
  • Організуйте сон малюка так, як комфортно вам: якщо вам зручно, спіть з ним разом. Головне, щоб ви висипалися.

Раніше нутриціолог дала рецепт корисного десерту для всієї родини: підвищить імунітет.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа