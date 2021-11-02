Зниження імунітету і сприйнятливість до вірусів: лікар розповіла, чим загрожують нічні зміни

Лікарі і нутриціологи не втомлюються повторювати, яким важливим для міцного імунітету э повноцінний сон ночами. Але що робити, якщо можливості спати вночі немає через роботу?

Професій, яким доводиться працювати в нічний час досить багато: медики, робітники на промислових підприємствах, охоронці, диспетчери і водії таксі і т. д.

Якщо ви змушені працювати в нічну зміну, задумайтеся, чи виправдовує грошову винагороду втрати у вашому здоров'ї.