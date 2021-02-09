Соберись, дракон: Эллерт сделал необычное признание про Мишину

"На "Холостячке" была только одна женщина, и проявлять свои чувства можно было только к одной... Да, я не проявлял чувства, возможно, как остальные ребята. Они сразу рядышком вот так все пылинки сдували с нее, не отходили, 844 раза говорили: "какая ты красивая, ты красивая, ты слышала, что я тебе сказал, что ты красивая?, ты очень красивая..." Возможно, я не так мельтешил перед Ксю", - сказал он.

При этом Александр отметил, что у него есть дочь, а это значит, что он "мельтешил нормально 13 лет назад".

Свое отношение к комплиментам Эллерт переосмыслил уже после участия в "Холостячке". По его словам, Мишина его "за какие-то ниточки подергала". Кроме того, он признался, что как-только увидел Ксению на проекте - то потерял дар речи.

"Я увидел и поплыл. И вот так я плыл четыре выпуска... Потом уже включился: так, соберись, дракон, иначе у тебя ничего не получится", - рассказал Эллерт.

Эллерт рассказал про комплименты Мишиной