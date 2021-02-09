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Зберися, дракон: Еллерт зробив незвичайне визнання про Мішину

Автор: Людмила Жукова

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт не сильно славиться тим, що любить робити компліменти жінкам. Але все змінилося вже після того, як він почав зустрічатися з Ксенією Мішиною.

Про те, що він не виявляв пристрасних почуттів до своєї нинішньої коханої, сценарист "Кварталу 95" зізнався в YouTube-шоу "Ж F*CKTOR".

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"На "Холостячці" була тільки одна жінка, і проявляти свої почуття можна було тільки до однієї... Так, я не виявляв почуття, можливо, як інші хлопці. Вони відразу поряд от так всі порошинки здували з неї, не відходили, 844 рази казали: "яка ти красива, ти красива, ти чула, що я тобі сказав, що ти красива?, ти дуже гарна..." Можливо, я не так бігав перед Ксю", - сказав він.

При цьому Олександр зазначив, що у нього є дочка, а це значить, що він "побігав нормально 13 років тому".

Своє ставлення до компліментів Еллерт переосмислив вже після участі в "Холостячці". За його словами, Мішина його "за якісь ниточки посмикала". Крім того, він зізнався, що як тільки побачив Ксенію на проекті - втратив розум.

"Я побачив і поплив. І ось так я плив чотири випуски... Потім вже включився: так, зберися, дракон, інакше у тебе нічого не вийде", - розповів Еллерт.

Еллерт розповів про компліменти Мішиній

Як ми писали раніше, Мішина раптово заговорила про непрості стосунки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ксения Мишина
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