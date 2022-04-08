UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собор архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

8 апреля православная церковь почитает память Благовеста Гавриила. Этот день считается своеобразным продолжением прошедшего Благовещения, потому очень важен для людей.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.

В этот день принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют очень важное значение.

Главные приметы этого дня:

  • Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.
  • Если снег все еще не растаял на крышах - будет холодно еще целый месяц.
  • Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
  • Сны в ночь на 8 апреля сбываются. Они вещи, и исполняются в течение одной недели после того, как приснятся.
  • Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.
  • Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещалось работать- вся работа "шла к черту"

Именинники этого дня – Алла, Анна, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела!

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине