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Собор архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 квітня православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, тому дуже важливий для людей.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, син Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовіста за важливістю практично не поступається Благовіщенню.

В цей день заведено молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним з найбільших воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.

Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.

Головні прикмети цього дня:

  • Заморозки в цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах - буде холодно ще цілий місяць.
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-яке прохання і виконає світле бажання.
  • Сни в ніч на 8 квітня збуваються. Вони речі, і виконуються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо черемха зацвіла - можна картоплю висаджувати.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонялося працювати - вся робота "йшла до біса"

Іменинники цього дня - Алла, Анна, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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