Собор архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети

8 квітня православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, тому дуже важливий для людей.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, син Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовіста за важливістю практично не поступається Благовіщенню.
В цей день заведено молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним з найбільших воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.
Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.
Іменинники цього дня - Алла, Анна, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела!
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