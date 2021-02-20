Сохрани романтику после 14 лет брака: советы знаменитой актрисы

Относитесь ко всему с юмором

Самая тяжелая работа это - семья. Для того, чтобы это была любимая работа, нужно относиться ко всему с юмором. Не всегда хватает сил и терпения, но мы стараемся! Конечно, иногда мне кажется, что я стараюсь больше всех, а мои труды остаются незамеченными. И тут на помощь моему мужу приходит букет цветов - и я снова окрылённая!

Помните, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок

Есть такая народная мудрость - "путь к сердцу мужчины лежит через его желудок". Так вот, проверено - работает! Радую своего мужа всякими вкусностями, и он доволен. Надо сказать, я тоже.

Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)

Придумывайте, как организовать совместный досуг

Мы придумываем всякие интересные идеи для совместного времяпрепровождения. Вот недавно любимый отвел нас с дочкой на экскурсию к подземной реке "Глыбочица". Звучит романтично, но, по факту, мы спустились под землю через люк, и через несколько километров, пройденных под землей, вылезли наружу. Такие моменты объединяют!

Помните, что счастье - в мелочах

Я считаю, счастье кроется в мелочах. Например, в просмотре сериала "Друзья" перед сном. Настольными играми, перед которыми нужно обязательно освежить правила. В том, что я уже забыла, как нужно покупать билеты на поезд, ведь мне всегда покупает их муж. В объятиях. В том, что он все 14 лет переспрашивает, куда лить порошок, и куда ополаскиватель в стиральной машине. И даже, когда ругается, что я не вылила воду из пылесоса, и жертвуя своим обостренным обонянием, делает это вместо меня.

Самое главное - полюбить в своей второй половине не только достоинства, но и недостатки, которые есть в каждом из нас. Вот тут-то и не обойтись без юмора, о котором я упоминала выше!

Желаю всем, как можно больше счастливых моментов и любви!

Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)