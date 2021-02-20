Збережи романтику після 14 років шлюбу: поради знаменитої актриси

Ставтеся до всього з гумором

Найважча робота це - сім'я. Для того, щоб це була улюблена робота, потрібно ставитися до всього з гумором. Не завжди вистачає сил і терпіння, але ми намагаємося! Звичайно, іноді мені здається, що я намагаюся більше за всіх, а мої труди залишаються непоміченими. І тут на допомогу моєму чоловікові приходить букет квітів - і я знову окрилена!

Пам'ятайте, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок

Є така народна мудрість - "шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок". Так ось, перевірено - працює! Тішу свого чоловіка всякими смаколиками, і він задоволений. Треба сказати, я теж.

Надія Хільська з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)

Придумуйте, як організувати спільне дозвілля

Ми придумуємо всілякі цікаві ідеї для спільного проведення часу. Ось нещодавно коханий відвів нас з донькою на екскурсію до підземної річки "Глибочиця". Звучить романтично, але, по факту, ми спустилися під землю через люк, і через кілька кілометрів, пройдених під землею, вилізли назовні. Такі моменти об'єднують!

Пам'ятайте, що щастя - в дрібницях

Я вважаю, щастя криється в дрібницях. Наприклад, в перегляді серіалу "Друзі" перед сном. Настільними іграми, перед якими потрібно обов'язково освіжити правила. У тому, що я вже забула, як треба купувати білети на потяг, адже мені завжди купує їх чоловік. В обіймах. У тому, що він всі 14 років перепитує, куди лити порошок, і куди ополіскувач в пральній машині. І навіть, коли лається, що я не вилила воду з пилососа, і жертвуючи своїм загостреним нюхом, робить це замість мене.

Найголовніше - полюбити в своїй другій половині не тільки переваги, а й недоліки, які є в кожному з нас. Ось тут-то і не обійтися без гумору, про який я згадувала вище!

Бажаю всім, як можна більше щасливих моментів і любові!

Надія Хільська з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)