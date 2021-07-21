Как сохранить и деньги, и нервы: стилист поделилась простыми лайфхаками удачного шоппинга

Походы по шопинг-молам часто заканчиваются тем, что все деньги из кошелька потрачены на кучу ненужных вещей, а надеть все равно нечего. Согласны?

В программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" вияснили, как удержаться от соблазна и не накупить все и сразу, если вы оказались в торговом центре.

Правила удачного шопинга

Правило первое - не идти на шопинг с макияжем и прической! Эксперты отмечают, во время примерок прическа может распасться, а макияж - остаться на вещах.

Ваш макияж, каким бы устойчивым он ни был, все равно поплывет, и можно будет забыть о прическе. Поэтому все же комфортнее будет идти на шопинг без макияжа. Вещи, которые вы выбираете в то время, когда сделали макияж, могут выглядеть иначе, когда вы будете не накрашены.

Макияж и прическу можно сделать уже после удачных покупок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Правило второе - не оценивайте свою фигуру в зеркале во время примерки. Если вдруг вам не нравится свое отражение, не переживайте! Во-первых, проблема не в вас, а в одежде. Просто он не так пошит! Во-вторых, вы попали в ловушку маркетологов - на трюк с зеркалами.

В примерочных, особенно в масс-маркетах, освещение не очень хорошее, и вам кажется, что у вас полно недостатков, целлюлит, лишние килограммы.

Но если вы в восторге от себя - тоже берегитесь!

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Лучше, если вы нравитесь себе не в примерочных, а уже в новом наряде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Есть такой маркетинговый ход, как зеркала, которые делают людей стройнее. В таком случае я рекомендую не стесняться и выйти в этой одежде в общий зал, где освещение несколько лучше.

Этот совет сохранит вам и деньги, и нервы.

Третье правило: идти на шопинг в будний день, ведь в это время никаких очередей и суеты.

идти на шопинг в будний день, ведь в это время никаких очередей и суеты. Четвертое правило - читать состав ткани перед тем, как купить вещь. Так вы дополните свой гардероб нужными вещами, которые будут носиться дольше и спасать от жары.