Як зберегти і гроші, і нерви: стиліст поділилася простими лайфхаками вдалого шопінгу

Походи по шопінг-молам часто закінчуються тим, що всі гроші з гаманця витрачені на купу непотрібних речей, а надіти все одно нічого. Згодні?

У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" з'ясували, як утриматися від спокуси і не накупити все і відразу, якщо ви опинилися в торговому центрі.

Правила вдалого шопінгу

Правило перше - не йти на шопінг з макіяжем і зачіскою! Експерти відзначають, під час примірок зачіска може розпастися, а макіяж - залишитися на речах.

Ваш макіяж, яким би стійким він не був, все рівно попливе, і можна буде забути про зачіску. Тому все ж комфортніше буде йти на шопінг без макіяжу. Речі, які ви обираєте в той час, коли зробили макіяж, можуть виглядати інакше, коли ви будете не нафарбовані.

Макіяж і зачіску можна зробити вже після вдалих покупок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Правило друге - не оцінюйте свою фігуру в дзеркалі під час примірки. Якщо раптом вам не подобається своє відображення, не переживайте! По-перше, проблема не в вас, а в одязі. Просто він не так пошитий! По-друге, ви потрапили в пастку маркетологів - на трюк з дзеркалами.

В примірочних, особливо в мас-маркетах, освітлення не дуже хороше, і вам здається, що у вас повно вад, целюліт, зайві кілограми.

Але якщо ви в захваті від себе - теж стережіться!

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Краще, якщо ви подобаєтеся собі не в примірочних, а вже в новому вбранні (фото: instagram.com/hoskelsa)

Є такий маркетинговий хід, як дзеркала, які роблять людей стрункішими. У такому випадку я рекомендую не соромитись і вийти в цьому одязі у загальний зал, де освітлення дещо краще.

Ця порада збереже вам і гроші, і нерви.

Третє правило: йти на шопінг в будній день, адже в цей час ніяких черг і суєти.

йти на шопінг в будній день, адже в цей час ніяких черг і суєти. Четверте правило - читати склад тканини перед тим, як купити річ. Так ви доповніть свій гардероб потрібними речами, які будуть носитися довше і рятувати від спеки.