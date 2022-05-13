Как сохранить мясо на долгий срок: рецепт тушенки от Клопотенка

Ингредиенты для тушенки

2 кг куриного мяса (голени, бедра)

1 средний репчатый лук

1 большая морковь

150 г корня сельдерея

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 ст. л. соли

Пошаговый рецепт приготовления

В большую кастрюлю выложите 2 кг куриного мяса.

Залейте водой на 3 см выше, доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.

Добавьте луковицу и морковь, разрезанные пополам. Если есть, то добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки.

Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца. Залейте мясо холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше уровня мяса. Добавьте 2 ст. л. соли, перемешайте.

Тушенка будет употребляться с гарниром или хлебом, поэтому, когда соли немного больше, чем обычно, будет вкуснее.

Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего. Варите 40 минут, не накрывая крышкой. Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру.

Выньте из бульона морковь, лук и корень сельдерея. Все мясо снова переложите в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.

Тем временем подготовьте стеклянные банки для стерилизации. Поставьте их в духовой шкаф на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Когда банки станут горячими, вынимайте их с помощью полотенца. На стерилизацию нужно 20 минут. Параллельно металлические крышки к банкам сложите в небольшую кастрюлю с кипятком и кипятите примерно 10 минут.

Выложите курицу и немного бульона в каждую банку. Специи по желанию – их можно добавить в банки или нет. Сразу тщательно закручивайте банку крышкой.

Когда банки остынут, поставьте тушенку в темное прохладное место. Срок годности – до двух недель.